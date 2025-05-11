102 yaşındaki Kezik nineye çocukları gözü gibi bakıyor

Çekerek'in Arpaç köyünde yaşayan Kezik Erol'un 102 yaşında olduğu biliniyor. Ancak resmi kayıtlara göre 97 yaşında olan Kezik ninenin 3'ü kız, 3'ü erkek 6 çocuğu ve 24 torunu bulunuyor. Bugüne kadar hiç doktora gitmeyen, tavşan, keçi ve koyun eti tüketen Erol'a çocukları adeta bebek gibi bakıyor. Çocukları ve torunları tarafından özenle bakılan Erol, yemeğini yedikten sonra aile bireyleriyle sohbet edip, daha sonra vaktini dinlenerek geçiriyor. Gün içinde ziyaretine gelen çocukları ve torunları, Erol ile sohbet etmekten mutluluk duyuyor.

"DOKTOR ANNEMİN CİĞERLERİ İÇİN 'KUZU CİĞERİ' GİBİ DEDİ"

Kezik Erol'un kızı Hanım Taşbilek, "Annem hiç hastane yüzü görmedi. Aspirin bile içmedi. Sağlığı temiz havaya bağlı. Bol bol tavşan, keçi, koyun yemiş. Yaşlılığa bağlı alzaymır başlangıcı var. Şimdilerde köfte pilav yer, başka şey yemez. Eskiden çay çok içerdi, şimdi içmez. Sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde doktora gittik. Doktor, "Ciğerleri kuzu ciğeri gibi, daha çok yaşar" dedi. Gözleri 2 senedir görmüyor. İnat etti doktora da gitmedi, gitseydi gözleri açılacaktı. Çocukları bakıyor. Babam ise 2004 yılında yedinci ayda vefat etti" şeklinde konuştu.