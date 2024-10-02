103 yaşındaki Seher nineye ziyaret

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, 103 yaşındaki Seher Baykal’ı evinde ziyaret etti.

Bayburt'ta gerçekleşen ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş ve komite üyeleri katıldı. Baykal, çocuklarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve yaşamından anılarla nasihatlerde bulundu.

Ayrıca, ilkokulda öğrendiği Atatürk şiirini okuyarak geçmişe dair duygularını paylaştı. Ziyaretin ardından, Baykal, kendisini unutmayan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.