103 yaşındaki Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Bandırma'da 103 yaşında vefat eden yazar Pakize Başaran'ın cenazesi yarın defnedilecek.

103 yaşındaki Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Bandırma'da öykü ve roman yazarı olan Pakize Başaran, bugün evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayata gözlerini yumdu.

Başaran, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’ ve ‘Piano Piano Bacaksız’ gibi filmlerin yönetmeni Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesiydi.

Ayrıca geçen hafta doğum gününü kutlayan Başaran'ın 'Ben Yaşarken 27 Mayıs 1960 ve Öncesi' ve 'Fırtınanın Oğlu' adlı eserleri de bulunuyor.

Başaran'ın cenazesi, yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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