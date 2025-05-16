1039 kişi gözaltına alındı! İstanbul'de dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulamasında, toplam 1039 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, 15 Mayıs’ta kent genelinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında, 215 sabit noktada 1395 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube Botu’nun desteğiyle sabit yol kontrolleri yapıldı. İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında, 1268 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, il genelinde 329 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 579 kişi dahil olmak üzere toplam 1039 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise 1858 gram uyuşturucu madde, 205 uyuşturucu hap ve 121 gram kimyasal madde bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 790 liraya el konuldu ve yabancı uyruklu bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uygulama sırasında 232 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 41 bin 819 araç ve 2 bin 759 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde, 3011 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılarak toplam 943 bin 296 lira trafik cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.