105 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
105 araç trafikten men edildi

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere geçit vermiyor. Gerçekleştirilen denetimlerde binlerce araç kontrol edilirken, kurallara uymayanlara ceza yağdı.

Düzce’de 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 9 bin 575 araç, 250 motosiklet ve 277 okul servisi kontrol edilirken, 105 araç trafikten men edildi.

2 BİN 140 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimler sırasında, trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 140 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 16 sürücüye işlem yapıldı ve söz konusu sürücüler trafikten men edildi. Kontrollerde özellikle ehliyetsiz sürücüler, emniyet kemeri takmayanlar, ışık donanımı eksik olan araçlar ve kırmızı ışık ihlali yapanlar gibi trafik güvenliğini tehdit eden ihlallere dikkat edildi.

Denetimlerde Yaya Geçitleri ve Cep Telefonu Kullanımına Özel Dikkat

Ekipler, denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen, hız kurallarına uymayan ve cep telefonu kullanarak araç kullanan sürücülere de yönelik denetimler gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak için yapılan bu denetimlerin, Düzce genelinde artarak devam edeceği bildirildi.

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