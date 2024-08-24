105 kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinesi

Kaynak: İHA
105 kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinesi

Bursa’da, 105 suç kaydı bulunan ve 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki Halit O., polisle yaşanan kovalamaca sonrası saklandığı aracın altında yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan gencin, gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi, polis ekiplerinin başarılı bir operasyonuna sahne oldu. Merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde yaşanan olayda, 105 suç kaydı bulunan ve 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmış olan 17 yaşındaki Halit O., polisle yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında yakalandı.

Olay, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde son buldu. Ekipler, bölgede son zamanlarda artış gösteren hırsızlık olaylarının firari zanlısı olarak aranan Halit O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Genç suçlu, polisi fark edince kaçmaya başladı, ancak kısa süren kovalamacanın ardından saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı.

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