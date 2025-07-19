106 milyon liralık operasyon: Hepsi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
106 milyon liralık operasyon: Hepsi yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüksek kâr vaadi ile vatandaşları kandıran dolandırıcılar yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 27’si tutuklanırken 106 milyon liraya el kondu.

Gaziantep'te bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 30 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanırken şüphelilerin banka hesaplarındaki 106 milyon TL'ye el konuldu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle belli bir para karşılığında hesap açarak eleman temin eden, hesap açtıran ve açılan hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılması için başka şahıslara maddi kazanç karşılığında devreden 31 şüpheliden 30'u yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet cannas magnum marka 9 mm Tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet tablet, 1 adet DVR kayıt cihazı, 4 Adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet akıllı saat, 17 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart, 16 adet kullanılmış SIM kart ve 8 adet başkalarına ait kimlik kartı ele geçirildi.

27 ŞAHIS TUTUKLANDI, SUÇ GELİRİ 106 MİLYON TL'YE EL KONULDU

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 30 şüpheliden 27'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarından bulunan ve haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 106 milyon TL'ye ise el konuldu.

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