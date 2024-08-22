10,7 Milyar dolar nerede. Merkez Bankası raporunda flaş KKM detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı "Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri" analizi yayınlandı. İşte o analiz bir yandan KKM'deki çözülme verilerini gözler önüne sererken, bir yandan da, çözülen o paranın nereye gitti sorusunu da gündeme taşıdı.

Analiz, TCMB'de Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fazilet Çavuşoğlu, Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cihan Fırat, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı Erinç Menekşe tarafından hazırlandı.

Yabanacı para mevduat tutarında yaşanan artışın tasarruf sahiplerinin lira talebinin arttığı belirtilen analizde, KKM bakiyesinin azaltılması sürecinde bu durum tasarruf tercihleri çerçevesinde yorumlandı.

Analiz sonucunda, yabancı para mevduat tutarındaki artışın KKM bakiyesindeki hızlanan düşüşle uyumlu olduğu ve tasarruflarda TL tercihinin devam ettiği bildirildi.

Mart ayında başlanana sıkılışma adımlarının etkisinin nisan ve mayıs aylarında mevduat tercihlerinin değiştiği belirtilen analizde şu değerlendirmeler yer aldı:

"Yabancı para mevduat bakiyesi 210 milyar dolardan haziran başında 190 milyar dolara kadar geriledi. Bu dönemde gerçek ve tüzel kişi lira mevduat payı güçlü bir artış gösterdi. Temmuz ve ağustos aylarında lira payındaki artış gerçek kişiler için yavaşlamakla birlikte devam ediyor. Lira payı tarihsel ortalamalara (yüzde 60) yaklaştıkça bu eğilimin yavaşlaması beklenen bir durum. Öte yandan, tarihsel ortalamaların (yüzde 49) üzerine çıkan tüzel kişi lira payı istikrarlı bir patika izliyor. Lira tercihlerinin güçlenerek devam ettiği bir ortamda, yabancı para mevduattaki artışın arkasındaki nedenlerden biri yaz aylarında cari fazla verilmesidir. Ekonominin cari fazla verdiği yaz aylarında şirketler döviz tevdiat hesaplarını mevsimsel olarak artırabiliyorlar. Yabancı para mevduat hesaplarındaki artışı sürükleyen bir diğer önemli faktör ise atılan politika adımlarıyla hızlanarak devam eden KKM'den çıkış süreci."

KKM'DE ÇIKIŞ HIZLANDI AMA 10,7 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ

Analizde, KKM hesaplarında azalışın hız kazandığı belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KKM hesaplarına yönelik yapılan vergi düzenlemeleri de bu süreci destekledi. Bu düzenlemelerin etkisiyle KKM bakiyesindeki azalmanın teşvik edilmesiyle KKM yenilemelerinin azalması, vade bitiminde lira ve yabancı paraya geçişleri arttırdı. Yabancı para ve liraya geçişlerdeki bu gelişme TCMB beklentileri ve düzenlemelerin amaçları ile uyumlu. Son 2 ayda KKM bakiyesi 14 milyar doların üzerinde azalırken vade dönüşünde döviz veya altın olarak tercih edilen miktar yaklaşık 4,7 milyar dolar oldu. KKM'de 14 milyar dolar çözülmeye karşın yabancı para mevduat yalnızca 3,3 milyar dolar arttı."

Raporda belirtildiğine göre 14 milyar dolarlık çözülmenin ardından sonra ancak 3,3 milyar doları yabancı para mevduat olarak artış gösterdi. Geriye 10,7 dolar para nereye gitti sorusu akıllara geldi. Bankanın analizine göre "çözülmenin ardından liraya geçiş oldu"

TCMB hazırladığı "Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri" başlıklı analizde, son 2 aylık dönemde toplam mevduat içinde TL mevduat payının yüzde 48,4'ten yüzde 51,8'e yükseldiği belirtildi.