107 yıl sonra Bakü’de Türk şehitleri unutulmadı

YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Türk Aksakalları Kamu Birliği üyeleri Türk Şehitliği’nde dualarla andı. 107 yıl önce bugün, 15 Eylül 1918’de Bakü sokaklarında büyük bir kurtuluş destanı yazıldı. Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Kolordusu, Ermeni-Bolşevik işgalinden şehri kurtararak Azerbaycan halkına özgürlüğü yeniden kazandırdı. O gün canlarını ortaya koyan Türk askerleri, bugün hâlâ aynı minnet ve vefa duygularıyla hatırlanıyor.

Bakü merkezli Türk Aksakalları Kamu Birliği (TAİB) her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Eylül’de Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek, kahraman askerlerin aziz hatıralarını yad etti. TAİB’in yönetim kurulu üyeleri, Kadınlar Şurası ve Gençlik Teşkilatı temsilcileri sabah saatlerinde şehitliğe giderek anıtın önüne taze çiçekler bıraktı. Şehitler için dualar okundu, onların bu topraklara kattığı değerler hatırlandı.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, sessizlik içinde başlarını eğerek, 107 yıl önce gencecik yaşlarında Bakü’nün bağımsızlığı uğruna şehit düşen askerleri andı. Şehitlikte yankılanan dualar, Türk ve Azerbaycan halkının gönüllerinde yaşayan ortak acının ve gururun bir yansıması oldu.

TAİB Başkan Yardımcısı Eyvaz Hünbətov burada yaptığı konuşmada, Türk askerlerinin fedakârlığının halkın kalbinde daima yaşayacağını vurguladı:

“Bakü’nün kurtuluşu, tarihin en onurlu sayfalarından biridir. Türk askerlerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde bugün bu şehirde huzur içinde yaşıyoruz. Onların aziz hatırasını yaşatmak hepimizin görevidir. Aradan yıllar geçse de o fedakârlıkları unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Bakü’deki Türk Şehitliği, sadece bir anıt değil, Türk ve Azerbaycan halklarının gönül bağını güçlendiren manevi bir mekân. Her yıl binlerce kişi burayı ziyaret ederek geçmişi yad ediyor, iki kardeş ülkenin dostluğunu gelecek nesillere aktarıyor.

Bugün de olduğu gibi, 107 yıl önce canlarını feda eden kahramanların aziz ruhları, hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin kalbinde yaşamaya devam ediyor.