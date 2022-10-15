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İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: 1071 Malazgirt Savaşını da AKP yaptı

Sokak röportajında bir vatandaş, “İyi giderse biz yaparız, kötü giderse dış güçler. 1071 Malazgirt Savaşı'nı da AKP yaptı.” diyerek iktidarı ironik bir şekilde eleştirdi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 15:40
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'1071 Malazgirt Savaşını da AKP yaptı' İzlenme rekorları kıran sokak röportajı

İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: 1071 Malazgirt Savaşını da AKP yaptı
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Sokak röportajında ironi yapan vatandaşın sözleri paylaşım rekoru kırıyor.

Röportaj sırasında vatandaşın, “Pahalılık yok. Poşet yine 25 kuruş. Çıkar telefonunu. İyi giderse biz yaparız, kötü giderse dış güçler. 5000 lirayı ev kirasına ver, 500 lirayla idare et. Porsiyonunu küçült.” dedi. Yaptığı ironiyi anlamayan bir başka vatandaşın itirazına ise “Az ye.” diyerek yanıt verdi.

Devamında ise “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran AK Parti’dir. 1071 Malazgirt Savaşı'nı yapan da AK Parti’ydi. Bu muhalefet çok nankör.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın açıklamaları izleyenleri gülümsetti.
 

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