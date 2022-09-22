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  • Rusların esir aldığı Ukraynalı polis müdürü böyleydi böyle oldu. Yapılan takasla teslim edildi

Rusların esir aldığı Ukraynalı polis müdürü böyleydi böyle oldu. Yapılan takasla teslim edildi

Ukrayna askeri birliği olan Azov taburu askerleri, Rus askerleri ile takas edildi. Rus esaretinden kurtulan Mariupol devriye polis müdürü Mikhail Vershinin'in son görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:18
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108'e 55 takas yapıldı. Rusların esir aldığı Ukraynalı polis müdürü Mikhail Vershinin böyleydi böyle oldu

Rusların esir aldığı Ukraynalı polis müdürü böyleydi böyle oldu. Yapılan takasla teslim edildi
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 6 aylık süreç geride kaldı. Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Twitter hesabından peşi sıra paylaşımlarda daha bulundu. Savaş esirlerinin takas edilmesinde arabuluculuk eden ülke ise Türkiye oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen askeri değişimde 215 savaş esiri takas edildi. Türkiye'de geçen arabuluculuğun, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğu belirtilirken, durumun detaylarını Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Twitter hesabından paylaştı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Rus esaretinden kurtarılan Mariupol devriye polisi müdürü Mikhail Vershinin'in önceki ve sonraki görüntülerini yayınlayan Khalilova'nın paylaşımı da çok konuşuldu. Vershinin'in rus esareti atında kaldığı sürede oldukça zayıfladığı dikkat çekti. Khalilova'nın paylaşımına yorum yağdı. 

Arabuluculuğun sonrasında takas edilen ve yuvalarına dönen askerlerin görüntülerini paylaşan Khalilova, oynadığı arabulucu rolü için ise, ''Teşekkür ederiz Türkiye'' açıklamasında bulunmayı unutmadı.

İşte Khalilova'nın paylaşımlarının tamamı:

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Hamdi
22.09.2022 10:40
Putin pkk ye operasyon konusunda esatla görüşün diyor. Ama kendisi bağımsız bir devletin topraklarında hak iddia ederek saldırıyor. Bu çifte standarttır.Türkiye güvenliği için kimsenin lafını dikkate  
 
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