Rusların esir aldığı Ukraynalı polis müdürü böyleydi böyle oldu. Yapılan takasla teslim edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 6 aylık süreç geride kaldı. Bölgedeki gelişmeleri sürecin başından beri anbean aktaran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Twitter hesabından peşi sıra paylaşımlarda daha bulundu. Savaş esirlerinin takas edilmesinde arabuluculuk eden ülke ise Türkiye oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen askeri değişimde 215 savaş esiri takas edildi. Türkiye'de geçen arabuluculuğun, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğu belirtilirken, durumun detaylarını Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Twitter hesabından paylaştı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Rus esaretinden kurtarılan Mariupol devriye polisi müdürü Mikhail Vershinin'in önceki ve sonraki görüntülerini yayınlayan Khalilova'nın paylaşımı da çok konuşuldu. Vershinin'in rus esareti atında kaldığı sürede oldukça zayıfladığı dikkat çekti. Khalilova'nın paylaşımına yorum yağdı.

Arabuluculuğun sonrasında takas edilen ve yuvalarına dönen askerlerin görüntülerini paylaşan Khalilova, oynadığı arabulucu rolü için ise, ''Teşekkür ederiz Türkiye'' açıklamasında bulunmayı unutmadı.

İşte Khalilova'nın paylaşımlarının tamamı: