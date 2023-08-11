İzleyiciler 11 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 11 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 11 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
11 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Ölümsüz
22:00 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma
00:30 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
21:45 Yabancı Sinema Zirve Ateşi
00:15 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
01:45 Yabancı Sinema Zirve Ateşi
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yerli Sinema Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman
22:20 Yabancı Sinema Shazam! 6 Güç
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:30 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
13:15 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
22:30 Yabancı Sinema Koruyucu
00:15 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
02:20 Yabancı Sinema Koruyucu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:45 Ruhun Duymaz
02:15 Eşim Benzerim Yok