İzleyiciler 11 Ağustos Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Ağustos Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 11 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Ağustos Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 11 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?

11 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ölümsüz

22:00 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma

00:30 Yabancı Sinema Sakın Dışarı Çıkma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

21:45 Yabancı Sinema Zirve Ateşi

00:15 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

01:45 Yabancı Sinema Zirve Ateşi

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yerli Sinema Kardeşim Benim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman

22:20 Yabancı Sinema Shazam! 6 Güç

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

13:15 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

22:30 Yabancı Sinema Koruyucu

00:15 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

02:20 Yabancı Sinema Koruyucu

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Eşim Benzerim Yok