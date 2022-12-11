11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? 11 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 11 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Aralık Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Aralık Pazar televizyonda ne var? 11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Aralık Pazar televizyonda ne var? 11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
14:50 Gönül Dağı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 Yürek Çıkmazı
02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:50 Kapanış
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Gecenin Ucunda
08:30 Çöp Adam
10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
01:40 Vahe İle Evdeki Mutluluk
03:00 Türk Müziği
04:00 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
02:30 Kamera Arkası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Baba
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:45 Yargı
00:15 Camdaki Kız
03:00 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
04:15 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
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