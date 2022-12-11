11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? 11 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 11 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Aralık Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Aralık Pazar televizyonda ne var? 11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Aralık Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Aralık Pazar televizyonda ne var? 11 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

14:50 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 Yürek Çıkmazı

02:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:50 Kapanış

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

08:30 Çöp Adam

10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

01:40 Vahe İle Evdeki Mutluluk

03:00 Türk Müziği

04:00 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

02:30 Kamera Arkası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Yalnız Kurt

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:45 Yargı

00:15 Camdaki Kız

03:00 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)

04:15 5N1K

05:00 Kavak Yelleri