11 aylık bebek maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Mermi, evlerinin tavanından sekerek bebeğin başını vurdu. Kanlar içinde kalan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerdeki düğün konvoyunun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çeltikçi Mahalle Muhtarı Murat Bahadır, mahalle sakinlerine çağrıda bulunarak, "Bayındır Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Lisesi tarafında bir yorgun kurşun küçük bir çocuğumuza isabet etti.

Silah sesi duyan veya olaya tanık olan vatandaşlarımızın emniyet mensuplarına ifade vermelerini rica ediyorum" dedi.