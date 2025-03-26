11 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Kaynak: İHA
11 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Erzurum'da Jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor. Hakkında 11 ayrı suç kaydı ve 24 yıl hapis kararı bulunan şahıs takipler sonucu Kocaeli'nde yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde, hakkında Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kredi Kartını İzinsiz Kullanma suçlarından 11 ayrı kaydı bulunan ve 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldır aranan şahsın Kocaeli ilinde olabileceği yönünde bilgi alındı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin 5 gün süren fiziki takibi sonucunda şahıs, Kocaeli ili Darıca ilçesinde yakalanmıştır.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi.

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