11 bin 600 çocuk göçmen Akdeniz'i geçti. Kaybolanların sayısı daha fazla olabilir

Birleşmiş Milletler tarafından son yayınlana rapora göre, daha iyi bir yaşam için Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşan çocukların sayısında artış yaşandı.

Rapora göre, Ocak -Eylül 2023 tarihleri arasında ebeveyn ya da yasal koruyucuları olmadan Orta Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşan çocukların sayısı geçen yıla oranla yüzde 60 arttı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 7 bin 200 olan çocuk göçmenin sayısı bu yıl 11 bin 600’i geride bıraktı. Avrupa’da sığınma, güvenlik ve daha iyi şartlarda yaşamak isteyenlerin ilk durağı Lampedusa Limanı’na gelenlerin sayısı bu ay bir günde 4 bin 800 kişiye ulaşarak rekor kırdı. Tek başına zorlu bit mücadeleye atılan çocuklar, genellikle aşırı kalabalık şişme botlara veya kötü hava koşullarına uygun olmayan kalitesiz balıkçı teknelerine yerleştiriliyor. Bölge çapında yeterli arama ve kurtarma kapasitelerinde eksiklik ve karaya çıkarma sırasında denizde işbirliğinin olmayışı çocukların tehlikeli bir ulaşım sürmesini arttırdı.

TEK BAŞINA GÖÇ EDENLER ARASINDA EN ÇOK ETKİLENEN KIZ ÇOCUKLARI OLDU

Savaş, çatışma, katliam ve yoksulluk gibi çeşitli sebepler çocukların kendi ülkelerinden kaçmaları için temel sebep haline geldi. Araştırmalar, refakatsiz çocukların yolculuklarının her adımında sömürü ve istismar riskiyle karşı karşıya olduğunu, istismara en çok maruz kalanların ise Sahra Altı Afrika'daki çocuklar ve kız çocukları olduğunu gözler önüne serdi.

KAYBOLANLARIN SAYISI DAHA FAZLA OLABİLİR

Haziran ve Ağustos ayları arasında Orta Akdeniz’den geçerken aralarında çocukların da bulunduğu en az 990 kişi öldü veya kayboldu. Bu sayı, en az 334 kişinin hayatını kaybettiği geçen yazın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

AKDENİZ, ÇOCUKLAR VE ONLARIN GELECEKLERİ İÇİN BİR MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Müdahalesi Özel Koordinatörü Regina De Dominicis, can kayıplarının Avrupa'da sığınma ve güvenlik arayışında olan çocukların maruz kaldığı politika tercihleri ve bozuk göç sisteminin bir sonucu olduğunu söyledi. Dominicis, "Daha fazla çocuğun acı çekmesini önlemek için, sığınma ve güvenlik arayan çocukları ve aileleri desteklemeye yönelik Avrupa çapında bir tepkinin benimsenmesi ve çok sayıda krizle karşı karşıya kalan ülkeleri desteklemek için uluslararası yardımın sürekli olarak artırılmasına şiddetle ihtiyaç var” dedi.