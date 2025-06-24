11. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliği ile bu yıl 11’incisi düzenlenen Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın açılış töreni, Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açılış töreninde Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Onur Saatlı, TSF Başkanı Fethi Apaydın, TSF Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen, TSF Yönetim Kurulu üyesi Alper Efe Ataman, TSF Organizasyonlar Kurulu Başkanı Mehmet Sarıtaş, Türkiye eski şampiyonları, 35 ülkeden sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri yer aldı.

Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl 23 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında satrançseverleri Çeşme’de buluşturuyor. Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 35 farklı ülkeden bin 200’e yakın sporcu yarışıyor.

"TÜM SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Törende konuşan Başkan Vekili Onur Saatlı, dünyanın dört bir yanından binin üzerinde sporcuyu bir kez daha Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nda ağırlıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Burası sadece bir rekabet ortamı değil, güzel dostlukların kurulduğu, ileriye dönük genç sporcuların deneyimli ve usta sporculardan büyük deneyimler kazandığı bir organizasyon. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara çok teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

SİMULTANE GÖSTERİ GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası düzeyde tanınan satranç ustalarının mücadele edeceği turnuvada, "Dünyanın En Genç Büyük Ustası" unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş da Yıldırım Turnuvası’nda yer alacak. Bugün saat 21.00’de Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Erdoğmuş’un Çeşme Belediyespor Satranç Takımı sporcuları ile yapacağı simultane gösteri gerçekleşecek.

SATRANÇ VE SPOR GELİŞİMİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 21.00’de ise Turnuva Organizatörü Mehmet Sarısaç moderatörlüğünde GM Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç ve spor gelişimi üzerine söyleşi düzenlenecek. Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu’nda 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 16.00’da turnuvanın heyecanla beklenen klasik etkinliklerinden Yıldırım Turnuvası tek kategoride yapılacak.

Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 16.00’daki ödül töreninde ise dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.