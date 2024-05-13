11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü

11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü
Kaynak: İHA
Polonya'da Marywilska 44 adlı alışveriş merkezinde çıkan 11 dakikada bin 348 dükkanın alev alev yanmasına neden oldu. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi işinden oldu.
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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 1

Başkent Varşova'nın Bialoleka Semti'nde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde sebebi henüz tespit edilemeyen bin deneden dolayı yangın çıktı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 2

Sabaha karşı başlayan yangın 11 dakika içinde 65 bin metrekarelik dev alışveriş merkezinin tamamını kapladı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 4

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, bin 348 işyeri tamamen küle döndü. AVM'deki dükkanlarda çalışan yaklaşık 2 bin kişi işsiz kalırken, milyonlarca dolar maddi zararın oluştu.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 5

İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 6

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 7

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 8

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 9

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 10

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü 11

Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.

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