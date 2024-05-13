11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Dev AVM küle döndü

Başkent Varşova'nın Bialoleka Semti'nde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde sebebi henüz tespit edilemeyen bin deneden dolayı yangın çıktı.
Sabaha karşı başlayan yangın 11 dakika içinde 65 bin metrekarelik dev alışveriş merkezinin tamamını kapladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, bin 348 işyeri tamamen küle döndü. AVM'deki dükkanlarda çalışan yaklaşık 2 bin kişi işsiz kalırken, milyonlarca dolar maddi zararın oluştu.
İtfaiye Genel Müdürü Mariusz Feltynowski yaptığı açıklamada yangının 11 dakika gibi kısa bir sürede bu büyüklükte bir alışveriş merkezinin tamamını sarmasının düşündürücü olduğunu söyledi.
Varşova'da çıkan AVM yangınında 11 dakikada bin 348 dükkan yandı. Marywilska 44 adlı AVM'de çalışan yaklaşık 2000 kişi işsiz kaldı.