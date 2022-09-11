11 Eylül saldırısında hayatını kaybeden tek Türk

11 Eylül 2001 yılında daha önce eşi benzeri görülmemiş terör saldırısı meydana geldi.

ABD’ye 11 Eylül 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırıların bugün 21'inci yıldönümü.

İç hat seferi yaparken El-Kaide üyesi teröristler tarafından kaçırılan üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen intihar saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirmişti. Kaçırılan dördüncü uçakta teröristler Washington’u hedef alırken uçak Shanksville yakınlarına düşmüştü.

11 EYLÜL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN TEK TÜRK OLAN ZÜHTÜ İBİŞ KİMDİR?

American Airlines uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptığında, binanın 103. katında bulunanlar arasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Türk Zühtü İbiş de vardı.

ZÜHTÜ İBİŞ'İN HAYATI

Zühtü İbiş 1975 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. İbiş'in babası 1984 yılında ABD'ye yerleşmişti. Zühtü İbiş de 1993 yılında babasının yanına giderek ABD'ye yerleşti. Zühtü İbiş 1996 yılında lise aşkı Leyla ile evlendi. İbiş, en büyük hayallerinden biri olan ABD'de üniversite okumayı bilgisayar mühendisliğinden mezun olarak başardı. İbiş'in bir diğer hayali de İkiz Kuleler'de çalışmaktı. İbiş bu hayalini de Cantor Fitzgerald şirketinde işe girerek gerçekleştirdi. Şirketin binası Dünya Ticaret Merkezi'nin 101. ila 105. katları arasında bulunuyordu. Zühtü ve Leyla İbiş çiftinin 1999 yılında oğulları Mert dünyaya geldi.

ZÜHTÜ İBİŞ'İN ÖLÜMÜ

Zühtü İbiş, 11 Eylül 2001 günü işe gitmek için ailesi ile birlikte yaşadığı New Jersey’deki evinden ayrıldı. Zühtü İbiş mesaisine başladıktan sonra saatler 8:46'yı gösterirken American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşunu yapan uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı.

SON SÖZLERİ

Çarpma sonrası Zühtü İbiş, eşi Leyla Uyar İbiş'i telefonla arayarak, "Az önce binaya uçak çarptı, bizim kata vurmadı, birazdan ineceğiz. Merak etme, seni sonra ararım" dedi. Bu ikilinin son konuşması oldu.

ZÜHTÜ İBİŞ'İN CENAZESİ

İkiz Kuleler’in 103. katında henüz 26 yaşındayken hayatını kaybeden İbiş'in bedenine ait parçalar 6 ay sonra bulunabildi. İbiş'in bedenine ait parçalar Yozgat'ın Sarıyaprak köyüne defnedildi.