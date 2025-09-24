11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak

170 yıllık Alman otomotiv devi Kiekert iflas bayrağını çekti. 11 fabrikada 4 bin 500 çalışan işsizler ordusuna katılacak. Çalışanlar nerede iş bulacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

Almanya’nın köklü otomotiv kilit sistemleri üreticisi Kiekert, Wuppertal Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. 1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan şirket, 170 yıllık tarihinde otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri oldu. Dünya genelinde her üç araçtan birine kilit sistemi sağlayan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sunuyordu.

kiekert-us-usa.jpg

Ancak, ekonomik zorluklar ve sektördeki daralma, bu devi iflasa sürükledi. Kekert’in iflası, Almanya’daki otomotiv tedarik zincirinde yankı uyandırdı. Şirketin Heiligenhaus’taki merkezinde ve dünya genelindeki tesislerinde üretim durma noktasına geldi. Kiekert, Volkswagen, BMW ve Ford gibi küresel otomotiv devlerine kilit sistemleri tedarik ediyordu.

2d673640cd36a1c1a2393b376c901f1b.webp

İflasın, bu markaların üretim süreçlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Şirketin borçlarının 200 milyon Euro'yu aştığı, yeniden yapılandırma çabalarının ise sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.

1700669289516.jpg

Son Haberler
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak