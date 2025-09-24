11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak

Almanya’nın köklü otomotiv kilit sistemleri üreticisi Kiekert, Wuppertal Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. 1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan şirket, 170 yıllık tarihinde otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri oldu. Dünya genelinde her üç araçtan birine kilit sistemi sağlayan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sunuyordu.

Ancak, ekonomik zorluklar ve sektördeki daralma, bu devi iflasa sürükledi. Kekert’in iflası, Almanya’daki otomotiv tedarik zincirinde yankı uyandırdı. Şirketin Heiligenhaus’taki merkezinde ve dünya genelindeki tesislerinde üretim durma noktasına geldi. Kiekert, Volkswagen, BMW ve Ford gibi küresel otomotiv devlerine kilit sistemleri tedarik ediyordu.

İflasın, bu markaların üretim süreçlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Şirketin borçlarının 200 milyon Euro'yu aştığı, yeniden yapılandırma çabalarının ise sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.