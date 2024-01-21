11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
11 göçmen kaçakçısı ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlerle ilgili gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 5 çevik tim, 20 motorize ekip, 2 özel harekat timi ve 182 personelin görev aldığını belirtti.

20 adreste gerçekleştirilen operasyonda, 11 göçmen kaçakçısı ile birlikte 92 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ev kiralayan 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı. Operasyonun sonuçlarına göre, evini kiraya veren ev sahipleri ile düzensiz göçmenlere toplamda 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, operasyon sırasında elde edilen görüntüleri paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.

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