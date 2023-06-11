11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 11 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Haziran Pazar kanallarda ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Haziran Pazar televizyonda ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

11 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)

16:25 Şabaniye (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Gülcemal

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden Ne Olur (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Ömer

09:00 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

17:15 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)

20:00 Survivor 2023