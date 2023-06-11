11 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 11 Haziran Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Haziran Pazar hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Haziran Pazar kanallarda ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Haziran Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Haziran Pazar televizyonda ne var? 11 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
11 HAZİRAN PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım (Yerli Sinema)
16:25 Şabaniye (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Adım Farah
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Gülcemal
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur (Yerli Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Ömer
09:00 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
17:15 Johnny Guitar(Yabancı Sinema)
20:00 Survivor 2023