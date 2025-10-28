Türkiye genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 zanlıyı belirledi.

22 GÖZALTI VAR

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 şüpheli gözaltında.