11. katta iskele koptu işçiler ölümden döndü

Samsun'un Canik ilçesinde 11 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında iskelenin halatlarını tutan motorun kayışı koptu. Emniyet kemeri takılı olan 2 işçi, metrelerce yükseklikten düşmekten kurtuldu.

Olay, Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan 2 işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı koptu.

Bu sırada 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı. İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, facianın eşiğinden döndü.

