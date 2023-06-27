11 kırmızı kartın çıktığı maçta polis oyuncuları kaçırdı

Isparta'daki Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta istenmeyen görüntüler yaşanırken hakem tam 11 kırmızı kart gösterdi.

11 kırmızı kartın çıktığı maçta polis oyuncuları kaçırdı

Editör: Barış Atakan

Futbol terörü bu kez de kendini amatör kümede gösterdi.

Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki arbedede yumruklar konuştu.

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.

Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine güvenlik güçleri iki takım oyuncularıni güçlükle soyunma odasına kaçırıldı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı da taşlandı.

Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı açıklandı.

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