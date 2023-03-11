11 Mart Cumartesi TV yayın akışında ne var? 11 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 11 Mart Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Mart Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 111 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Mart Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 11 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

11 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:30 Tarkan (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)

11:30 Akıncı

12:00 Akıncı

12:30 Oskar Çöllerde

13:15 Bir Küçük Gün Işığı

16:30 Başım Belada

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Başım Belada

02:50 Kuruluş Osman

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)

00:45 Yargı

03:30 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Adım Farah

15:00 Taçsız Prenses

17:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

22:45 Ego

01:45 Adım Farah

04:00 Kefaret

06:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sınu

12:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:45 Görümce (Yerli Sinema)

21:45 Görümce (Yerli Sinema)

23:45 Ömer

03:00 Çöp Adam

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:45 Türkiye’nin Doktorlar

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir