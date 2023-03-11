11 Mart Cumartesi TV yayın akışında ne var? 11 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 11 Mart Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Mart Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 111 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Mart Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Mart Cumartesi televizyonda ne var? 11 Mart Cumartesi bugün hangi diziler var?
11 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:30 Tarkan (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
11:30 Akıncı
12:00 Akıncı
12:30 Oskar Çöllerde
13:15 Bir Küçük Gün Işığı
16:30 Başım Belada
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Başım Belada
02:50 Kuruluş Osman
05:20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:45 5. Dalga (Yabancı Sinema)
00:45 Yargı
03:30 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
15:00 Taçsız Prenses
17:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
22:45 Ego
01:45 Adım Farah
04:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede? (Yerli Sinema)
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sınu
12:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
19:45 Görümce (Yerli Sinema)
21:45 Görümce (Yerli Sinema)
23:45 Ömer
03:00 Çöp Adam
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:45 Türkiye’nin Doktorlar
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
13:30 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir