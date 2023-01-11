11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Ocak Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

23:15 Taçsız Prenses

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün