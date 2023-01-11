11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Ocak Çarşamba hafta ortasında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta ortasında televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Ocak Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Ocak Çarşamba televizyonda ne var? 11 Ocak Çarşamba bugün hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:15 Taçsız Prenses
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
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