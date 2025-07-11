11 ölümlü patlamada mahkeme heyeti kararını açıkladı

2024 yılı Aralık ayında meydana gelen ve kamuoyunda mühimmat fabrikası patlaması olarak bilinen olayda mahkeme karar verdi. 11 kişinin öldüğü olayda, 4 sanık 4 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası aldı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 4 sanık, 4 yıl 7 ay ile 9 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Y. ve Serkan B. ile tutuksuz sanıklar Hulusi Yağız A. ve Murad B, olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar beraatlerini talep etti. Bugünkü davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y., Serkan B. ve Murad B.'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A.'yı ise aynı suçtan 5 yıl 6 ay takdir indirimi 4 yıl 7 ay hapse mahkum etti.