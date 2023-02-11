11 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Şubat Cumartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Şubat Cumartesi bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Habertürk Ortak Yayın

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:30 Habertürk Ortak Yayın

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah

10:00 Son Durum

13:00 6 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 CNN Türk Masası

01:00 Deprem Bölgesinde Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz Çalar İle Saat Hafta Sonu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını

19:00 Star Haber

20:00 NTV-Star Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını