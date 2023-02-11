11 Şubat Cumartesi TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 11 Şubat Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Şubat Cumartesi hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Şubat Cumartesi bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Habertürk Ortak Yayın
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:30 Habertürk Ortak Yayın
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah
10:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 CNN Türk Masası
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz Çalar İle Saat Hafta Sonu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-Star TV Ortak Yayını
19:00 Star Haber
20:00 NTV-Star Ortak Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel (TV8-NTV Ortak Yayın)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını