11 suçlu iade edildi: Listede Daltonlar da var

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 11 suçlunun, Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi C.Ç., kırmızı bültenle aranan ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi M.E.Ö., kırmızı bültenle aranan E.Y.B., kırmızı bültenle aranan Ü.A. isimli şahıslar Gürcistan’da; kırmızı bültenle aranan S.K. Karadağ’da, kırmızı bültenle aranan M.G. İsveç’te yakalandı. Ulusal seviyede aranan ‘Banlılar’ organize suç örgütü üyesi M.B., ulusal seviyede aranan K.C.H., E.G. ve G.Ş. isimli şahıslar Gürcistan’da, ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

