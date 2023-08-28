11 tane plastik ördeği yuttu, görenler şoke oldu

Şanghay yerel medyasında yer alan bilgilere göre, ismi Liu olan bir kadın, bir şeylerin ters gittiğini ilk kez koleksiyonundaki bir kırmızı ördek kaybolduğunda fark ettiğini belirtti.

İçecek satın alırken bedava oyuncak ördek hediye edilen ve bunları evdeki koleksiyonuna katan kadın, koleksiyonundaki sayı azalınca köpeğinden şüphelendi. Liu evcil hayvanını hemen doktora götürdü.

Doktorlar köpeğin midesinin röntgenini çekti. Bu oyuncaktan az beş tanesini bulduğunda şoke oldu.

MİDESİNDEN 11 ADET ÖRDEK ÇIKARILDI

Liu’nun köpeği daha sonra acil ameliyata alındı ve burada veterinerler altı ördeği daha çıkarmayı başardı; toplamda 11 ördek çıkartıldı.

Pet Educate’e göre; ister buradaki gibi plastik ördekler ister evcil hayvan dükkânından alınan basit bir lastik oyuncak olsun, kauçuk yutmak köpekler için son derece tehlikeli olabiliyor.

Bazı durumlarda, kauçuk köpeğinize hiçbir şey yapmasa da, çoğu zaman boğulmaya veya sindirim sisteminin tıkanmasına neden olabilir.

Fluent Woof’a göre köpekler kauçuğu sindiremez, bu nedenle köpeğinizin materyal yuttuğundan şüpheleniyorsanız mümkün olan en kısa sürede veterinerinizle iletişime geçmeniz önem taşıyor.

Köpeğinizin yememesi gereken bir şey yuttuğuna dair işaretler arasında huzursuzluk, nefes nefese kalma, boğulma ve şişkin bir mide yer alır.

Doktorlar, Liu’ya, köpeğinin bu çetin sınavdan sonra hayatta kaldığı için şanslı olduğunu belirtti.