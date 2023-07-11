11 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 11 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

11 Temmuz Salı yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 11 Temmuz Salı yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 11 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 11 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

11 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 11 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 11 Temmuz Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 11 Temmuz Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 11 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 11 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 11 Temmuz Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 11 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 11 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?

11 TEMMUZ SALI TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Küçük Bir Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

08:00 Ya Çok Seversen

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4 (Yerli Sinema)

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği (Yabancı Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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