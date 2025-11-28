CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir 11. Yargı Paketi ile ilgili paylaşım yaptı. Emir, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasının AKP'nin meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla düştüğünü hatırlatarak, 11. Yargı Paketi'yle hakaret suçlarının tamamının ön ödeme kapsamına alındığını ancak 'kamu görevlisine hakaret' suçunun bu kapsamdan çıkarıldığını belirtti.

Murat Emir, 11. Yargı Paketi ile hakaret suçlarında yapılmak istenen değişikliğin 'adrese teslim' olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun savcılara yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, iktidarın daha önce meclise sunduğu 9. Yargı Paketi'ndeki hakaret suçlarının bir kısmını ön ödeme kapsamına almasıyla geçtiğimiz ay düşmüştü. Şimdi aynı iktidar, meclise getirdiği 11. Yargı Paketi’ndeki adrese teslim iki madde ile hakaret suçlarının tamamını ön ödeme kapsamına alıyor ama kamu görevlisine görevinden dolayı hakareti ön ödeme dışına ve uzlaştırma kapsamından çıkarıyor."

'EĞİP BÜKMEKTEN ÇEKİNMİYORLAR'

Siyasi birine söylenecek sözlerin direkt davalık olacağını belirten Emir açıklamasında şunlara değindi:

"Yani kamu görevlisine yönelik sözler, hele ki siyasi bir figür söz konusuysa otomatik olarak davalık olacak. Siyaseten yenemedikleri Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırmak için, kendi yazdıkları teklifleri bile eğip bükmekten çekinmiyorlar. Ve tüm bu çabalarına rağmen korktukları gerçek değişmeyecek. Sandık geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını yanında görmek isteyen milyonları karşılarında bulacaklar."