11 yaşında pistlerin tozunu attırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
11 yaşında pistlerin tozunu attırdı

11 yaşındaki Uzay Alp Urcan, FIM MiniGP Türkiye Serisi’nin Uşak’taki ilk yarışlarında çifte zafer kazanarak motor sporlarında geleceğin yıldızı olduğunu kanıtladı.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen FIM MiniGP Serisi, Uşak’ta motor sporları tutkunlarını buluşturdu. 11 yaşındaki Uzay Alp Urcan, serinin açılış yarışlarında rakiplerine fark atarak iki birincilik elde etti. Poyraz Bor ikinci, Alp Burak Albayrak üçüncü oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Ohvale Türkiye iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, genç yeteneklerin mücadelesine ev sahipliği yaptı.

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Uzay Alp, motor sporlarına motokrosla adım attı. Çamurlu pistlerde azmiyle dikkat çeken genç sporcu, “Babamın ‘Motoru sırtına al, bir turu tamamla’ sözü hayatımı değiştirdi,” diyor. 2024’te Türkiye Şampiyonası ve Avrupa’daki dereceleriyle adını duyurdu. Toprak Razgatlıoğlu ve Deniz Öncü’yü örnek alan Urcan, uluslararası pistlerde parlıyor.

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Ailesinin desteğiyle kariyerini yükselten Uzay Alp, eğitimde de başarılı. Burslu okuyan genç yetenek, sınavlardaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. “Hedefim motor sporlarında zirveye ulaşmak,” diyen Urcan, Türk motor sporlarının geleceği için umut vadediyor. TMF’nin desteğiyle büyüyen bu platform, genç sporculara dünya arenasında yarışma fırsatı sunuyor. Uzay Alp Urcan, yeteneği ve kararlılığıyla daha büyük zaferlere koşuyor.

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