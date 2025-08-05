11 yaşındaki 2 çocuk gölette boğularak öldü

Vaka, İhsaniye bölgesinde Yaylabağı kasabasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 11 yaşlarındaki A.A.K. ve M.E.Ö., serinleme amacıyla bir kısmı çamur olan havuza girdi.

Zaman sonra çocukların görünmez olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ederek yardım talep etti. Bildirim üzerine alanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi.

Olay yerine varan AFAD birimleri yaklaşık 15 dakika süren aramanın sonunda çocukların hayatsız vücutlarına erişti. Yürütülen incelemenin ardından iki çocuğun naaşları, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Yaylabağı beldesindeki kabristana getirilen iki çocuğun naaşları, burada edilen duanın ardından defnedildi.