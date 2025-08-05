11 yaşındaki 2 çocuk gölette boğularak öldü

Kaynak: İHA
11 yaşındaki 2 çocuk gölette boğularak öldü

Afyonkarahisar’da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Vaka, İhsaniye bölgesinde Yaylabağı kasabasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 11 yaşlarındaki A.A.K. ve M.E.Ö., serinleme amacıyla bir kısmı çamur olan havuza girdi.

Zaman sonra çocukların görünmez olduğunu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ederek yardım talep etti. Bildirim üzerine alanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye personeli yönlendirildi.

Olay yerine varan AFAD birimleri yaklaşık 15 dakika süren aramanın sonunda çocukların hayatsız vücutlarına erişti. Yürütülen incelemenin ardından iki çocuğun naaşları, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Yaylabağı beldesindeki kabristana getirilen iki çocuğun naaşları, burada edilen duanın ardından defnedildi.

Son Haberler
Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı
Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı
11 yaşındaki 2 çocuk gölette boğularak öldü
11 yaşındaki 2 çocuk gölette boğularak öldü
Mustafa Sarıgül'ün Roblox isyanı
Mustafa Sarıgül'ün Roblox isyanı
Hisarcık’ta evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hisarcık’ta evin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Konya’da kavga kanlı bitti: 3 yaralı
Konya’da kavga kanlı bitti: 3 yaralı