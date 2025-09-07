11 yaşındaki Ali Demir Lösemiyi yendi

Lösemiyle 9 aylık ağır bir savaş vererek sağlığına kavuşan 11 yaşındaki Ali Demir Yakalı, Mudanya’da "beklenmedik bir kutlama ile karşılandı. Fuara ailesiyle birlikte katılan Demir için yüzlerce balon gökyüzüne salındı, duygu yüklü anlar yaşandı.

Annesi Özlem Yakalı, babası Birkan Yakalı ve kız kardeşi Elif ile beraber, tedavinin bitmesiyle Ankara’dan Mudanya’daki evine dönen Ali Demir, Mütareke Meydanı’nda yapılan balonlu kutlama karşısında büyük bir coşku yaşadı. Demir’e sürpriz karşılama yapmak için Mudanyalılara davet yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da gözyaşlarını gizleyemedi.

Dalgıç, "Demir bizim yiğidimiz. Ama Elif de ağabeyinin en büyük kahramanı. İki kardeşin dayanışması hepimize moral verdi. Evine hoş geldin Demir" diyerek küçük kahramanı kutladı.