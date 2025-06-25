11 yıl sonra Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı.

11 YILDIR FENERBAHÇE'DE

11 senedir sarı lacivertli ekibin genel menajeri olan Gherardini İtalya Basketbol Ligi Başkanı oldu. Daha önce Toronto ve Oklahoma City Thunder'da görev alan Maurizio Gherardini bu kez İtalyan basketbolunun başına geçti.

Umberto Gandini'nin yerini alan Gherardini seçimin ardından "Kulüplere bana verdikleri fırsat ve güven için teşekkür ediyorum. Ayrıca Umberto Gandini'ye Lega Basket için yıllar boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Basketbol dünyasının yaşadığı gelişim ve büyük değişimler için kulüpleri desteklemeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.