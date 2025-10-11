Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, 11 yıldır firari olan N.T.’yi titiz bir çalışmayla yakaladı. “Kan gütme saikiyle adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası bulunan N.T., Bahçesaray ilçesinde bir evde saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

Jandarma, istihbarat ve saha çalışmalarıyla hükümlünün izini sürdü. Operasyonda, evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklanan N.T., kıskıvrak yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan hükümlü, adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.