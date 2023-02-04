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11 yıldır mağdur edilen 5 bin memur Türkiye genelinde eyleme başladı: Haklarımız verilene kadar mücadelemiz devam edecek

2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK ile mağdur edildiklerini ifade eden SGK memurları talep ettikleri haklar verilene kadar Türkiye genelinde iş yavaşlatma eylemi başlattı. Memurlar eylemlerin haklarını alana kadar devam edeceklerini belirttiler.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:55
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11 yıldır mağdur edilen 5 bin memur Türkiye genelinde eyleme başladı: Haklarımız verilene kadar mücadelemiz devam edecek

11 yıldır mağdur edilen 5 bin memur Türkiye genelinde eyleme başladı: Haklarımız verilene kadar mücadelemiz devam edecek
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

SGK memurları haklarını alana kadar Türkiye’nin dört bir yanında iş yavaşlatma eylemi başlattı. Dün başlayan protestoların hakları verilene kadar devam edeceği ifade edildi.

2011’de eşit işe eşit ücret denilerek çıkartılan 666 sayılı KHK’nın iptalini isteyen SGK memurları, 3600 ek gösterge, sosyal güvenlik tazminatı, iki ayda bir maaş ikramiye gibi haklar talep ediyor.

11 yıl önce çıkarılan 666 sayılı KHK ile özlük hakları ve hesap cetvelleri gibi alanlarda yapılan düzenlemeler ile mağdur duruma düştüklerini belirten SGK memurları, “2 buçuk milyon EYT’linin emekli işlemlerini biz yapacağız. Hepi topu sayımız 5 bin civarında. EYT’lilerin emeklilik işlemlerini biz gerçekleştireceğiz. Ama hükümet bizim için hiçbir adım atmıyor. Diğer taraftan Bizim maaşımız 8.900 TL, taşerondan gelen güvenlik ve temizlik işçilerinin ise ek ödeme dahil maaşları 12 bin TL. Biz de tazminat ve ek ödeme istiyoruz. En düşük memur maaşı 30 bin TL olmalı” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI İSTİYORUZ”
SGK çalışanları, diğer kamu kurumlarındaki benzer şekilde iş yoğunluğu nedeniyle ek ödeme yapılmadığını belirtirken, “Adalet Bakanlığı çalışanları için “Adalet Hizmetleri Tazminatı”, Sağlık Bakanlığı çalışanları için “Döner Sermaye Ödemeleri”, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları için “Ek Ders Ücretleri”, Belediye çalışanları için “Denge Tazminatı” gibi ödemeler varken biz SGK çalışanlarına böyle bir ödeme yok. Biz de iş yükü ve mevzuat yoğunluğu nedeniyle SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI istiyoruz” açıklamasında bulundular.

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