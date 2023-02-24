24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • 70 metreden gol atan kaleci Boffin'den taraftarı üzecek haber

70 metreden gol atan kaleci Boffin'den taraftarı üzecek haber

Tam 11 sezondur Türkiye'de forma giyen Belçikalı kaleci Ruud Boffin, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 22:08
Takip Et

11 yıldır Türkiye'de oynayan Boffin futbolu bıraktı

70 metreden gol atan kaleci Boffin'den taraftarı üzecek haber
+
Aa
-

2012 yılında İngiltere’nin West Ham takımından Eskişehirspor’a transfer olan ve 5 sezon formasını terleten file bekçisi, kırmızı siyahlılarda 175 maçta görev yapmıştı.

Bu maçlarda bir kez de gol sevinci yaşayan Boffin, 2017 yılında Antalyaspor’a transfer olmuştu. Eskişehirspor'dayken gol sevinci yaşayan Boffin, 70 metreden kaleyi bulmuştu. Tecrübeli kaleci aynı süreçte 4 hafta içinde 3 penaltı kurtarmış taraftarlarının gönlünde yer kazanmıştı.

Belçikalı eldivenin Eskişehirspor formasıyla çıktığı son maç futbolseverlerin hafızasına kazınmış olan play-off serisinde oynanan ve kaybedilen Göztepe maçı olmuştu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boffin, “Hayatımda yeni bir dönemin zamanı. Antalyaspor ile olan sözleşmemi sonlandırdım ve futbol kariyerimi bitirme kararı aldım. Bu yıllarda bana destek veren tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, sponsorlara ve son olarak taraftarlara teşekkür ediyorum. Siz harikaydınız” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımı gören Eskişehirsporlu eski takım arkadaşları Tarık Çamdal, Diego Angelo, Veysel Sarı ve Semih Güler de başarılı eldivene destek mesajlarını ilettiler.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Erdoğan'ın 3 büyük kulübü Katarlılara satma projesi iddiası üzerine Ümit Özdağ açıkladı: Ali Koç karşı çıkmış
2
﻿Erdoğan'ın 3 büyük kulübü Katarlılara satma projesi iddiası üzerine Ümit Özdağ açıkladı: Ali Koç karşı çıkmış
﻿Erdoğan'ın 3 büyük kulübü Katarlılara satma projesi iddiası üzerine Ümit Özdağ açıkladı: Ali Koç karşı çıkmış
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
3
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
5
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
6
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
7
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Milli maç sonrası hakem isyanı
﻿Milli maç sonrası hakem isyanı
﻿Milli maç sonrası hakem isyanı
﻿Ahmet Çakar'dan Basel maçı sonrası Trabzonspor çıkışı
﻿Ahmet Çakar'dan Basel maçı sonrası Trabzonspor çıkışı
﻿Ahmet Çakar'dan Basel maçı sonrası Trabzonspor çıkışı
﻿Tadilat yapılan binada çıkan yangını film izler gibi izlediler   
﻿Tadilat yapılan binada çıkan yangını film izler gibi izlediler   
﻿Tadilat yapılan binada çıkan yangını film izler gibi izlediler   
﻿Moralsiz 12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti
﻿Moralsiz 12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti
﻿Moralsiz 12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.