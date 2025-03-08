11 yıllık narkotik köpeği 'Toma', emekli oldu

Kaynak: DHA
11 yıllık narkotik köpeği 'Toma', emekli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 11 yıl görev yapıp, birçok operasyonda yer alan narkotik köpeği 'Toma' görevini tamamlayıp, emekli oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde 11 yıl boyunca görev yapan narkotik köpeği Toma, narkotik ekiplerimizle birlikte sayısız operasyona katılarak büyük miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesine katkı sağladı. Keskin burnu ve üstün yetenekleriyle uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan Toma, operasyonlarda büyük bir dikkat ve sadakatle çalışarak teşkilatımızın göz bebeği haline geldi. Labrador cinsi 12 yaşındaki Toma, görev süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı ve yeni sahibinin yanında huzurlu bir yaşam sürdürüyor. Katkı ve emeklerin için teşekkürler Toma" ifadelerine yer verildi.

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