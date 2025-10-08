Almanya’nın sevilen yerel moda markası Heimatliebe, ekonomik baskılar ve yükselen maliyetler nedeniyle kepenk indirdi. 2014’te kurulan ve bölgesel motifleriyle tanınan marka, 400’ü aşkın mağazasıyla özellikle Bavyera, Saksonya ve Baden-Württemberg’de geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyordu.

Artı 49'un haberine göre, ancak pandemi sonrası artan ham madde fiyatları, lojistik sorunlar ve küçük ölçekli üretim modeli, markayı finansal çıkmaza sürükledi. Kurucu Christian Böhm, ürünlere ilginin devam ettiğini, ancak üretim ve tedarik zincirindeki maliyet artışlarının sürdürülemez hale geldiğini belirtti.

Online satışlar bir süre direnç gösterse de, büyük zincirlerle rekabet edemeyen dağıtım modeli, iflas sürecini hızlandırdı. Heimatliebe Textil GmbH, resmi iflas sürecini başlatırken, marka hakları ve varlıkları için değerlendirme sürüyor. Bazı perakendeciler, stokları eritmek için indirimli satışlara başladı.

Sektör kaynakları, markanın yeniden yapılandırma veya bir yatırımcıyla devam etme olasılığını tartışıyor. Ancak Heimatliebe’nin kapanışı, Almanya’da yerel ve etik üretime odaklanan butik markaların karşılaştığı yapısal sorunları gözler önüne serdi.