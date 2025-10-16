Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

110. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayan Kaymakamlar için Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı törende dönem Birincisi Muhammed Mustafa Kara belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 110. dönem Kaymakamlık Kursu birincisi Muhammed Mustafa Kara’nın daha önceki birçok dönem birincisi gibi ilk görev yeri olarak Pazaryeri’ni seçtiğini duyurarak tercih edilen ilçe olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Tekin paylaşımında, “110. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle tamamlayarak ilçemiz Pazaryeri Kaymakamlığına atanan Sayın Muhammed Mustafa Kara’yı tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Genç, başarılı ve vizyon sahibi bir kaymakam olarak ilçemizde güzel hizmetlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Pazaryeri Belediyesi olarak Sayın Kaymakamımızla birlikte ilçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.