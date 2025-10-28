Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu tür depremlerin Türkiye’de hasar sınırında olduğunu belirtti. Tüysüz, “Türkiye'nin 110 ilçesi, 24 ili ve bu yerleşimlerin merkezi doğrudan diri faylar üzerine oturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin yıkıcı depremlerle sınavı henüz bitmiş değildir. Bitmesi de beklenmez.” diyerek riskin yaygınlığına işaret etti.

14 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

10 Ağustos’ta Sındırgı’nın kuzeyinde yaşanan 6.1’lik depremin ardından bölgede 14 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tüysüz, son depremin güneyde gerçekleştiğini ve önceki depremin bu sarsıntıyı tetiklemiş olabileceğini söyledi. “Bu olaylar iç içe gelişmiş olabilir. Yeni deprem, öncekinin etkisiyle tetiklenmiş olabilir” dedi.

Tüysüz, 6.1 büyüklüğünün hasar sınırında olduğunu vurgulayarak, "10 Ağustos'taki depremde 700’ün üzerinde binada ciddi hasar oluştu. Can kaybı olmaması sevindirici ama yapı stokumuzun depreme hazır olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

SARSINTILAR DEVAM EDEBİLİR

Artçıların 5.1 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini belirten Tüysüz, bu tür sarsıntıların uzun süre devam edebileceğini söyledi. Türkiye’nin deprem tehlike haritasına da dikkat çeken uzman, “Haritada ülkenin büyük bir kısmı kıpkırmızı. Bu, yüksek deprem tehlikesinin açık göstergesidir” dedi.

Türkiye’de 550 civarında diri fay bulunduğunu hatırlatan Tüysüz, “Ülkenin neredeyse deprem üretmeyecek toprağı yok. Türkiye bir deprem ülkesidir. Marmara ve Bingöl Yedisu gibi bölgelerde büyük sismik boşluklar var. Bu bölgelerde herhangi bir zamanda deprem olması şaşırtıcı olmaz” dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz şöyle konuştu:

Türkiye'de 550 civarında bilinen diri fay var. Diri fay geçmişte deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme potansiyeli olan fay demek. Dolayısıyla ülkenin neredeyse deprem üretebilecek fayı olmayan bir toprağı yok. Tabii depremler açısından geleceğe yönelik en önemli problem her depremin, her fayın kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu nedenle herhangi bir depreme bakarak bir sonrakinin geleceğini ya da ne zaman olacağını söyleme ihtimaliniz çok düşüktür. Hatta yoktur. Buna rağmen belli aralıklarla olasılıklardan söz etmek mümkün. Örneğin Kuzey Anadolu fayının parçaları var. Çok sayıda faydan oluşuyor. Bu fayların aşağı yukarı 250, 300, 400 yıl gibi bir tekrarlanma aralıkları var. Bu anlamda bakıldığı zaman tekrarlama aralıkları dolmuş olan Bingöl Yedisu depremi, Marmara depremi olmak üzere Kuzey Anadolu fayının üzerinde iki tane büyük sismik boşluk var. Bunlar bunları da söylediğim bölgelerde herhangi bir zamanda deprem olması bizler için çok şaşırtıcı olmaz.

Türkiye'nin 110 ilçesi, 24 ili ve bu yerleşimlerin merkezi doğrudan diri faylar üzerine oturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin yıkıcı depremlerle sınavı henüz bitmiş değildir. Bitmesi de beklenmez. Milyonlarca yıldır sarsılan bu topraklar önümüzdeki süreçte de sarsılacaktır. Ancak fayların hepsinin tek ne zaman deprem üretebilecekleri yönünde bir çalışma henüz tamamlanmış değil. Bu oldukça uzun ve zahmetli bir çalışma. Ama Türkiye'de diri fay olan yerlerin önemli bir kısmı deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zaten Türkiye'nin deprem tehlike haritasına baktığımızda da Türkiye'nin çok önemli bir kısmının kıpkırmızı olduğunu görürsünüz. Bu da deprem tehlikesinin yüksekliğini gösteren önemli bir çalışmadır.