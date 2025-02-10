110 yıllık mahallenin ismi alay konusu olunca değişti! Ördek mahallesi Güzelyurt oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Ördek Mahallesi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Muhtar Medet Karakaş, "Köyümüzün ismi alay konusu olduğu için değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

Afşin ilçesinin kırsal Ördek Mahallesi'nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini talep etti.

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Mahallelilerin de imzasını içeren dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

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"BU KÖYÜN İSMİ ÖRDEK AMA BURADA BİR TANE ÖRDEK YAŞAMAZ"

Bu durumdan yalnızca kendisinin değil, mahalle sakinlerinin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, "Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Köyümüzün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. "Ördek çok mu, ava gelelim" diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiğinde alay konusu oluyordu. Büyüğümüz olsun, gencimiz olsun her gittiğimiz yerde alay konusu oluyorduk.

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Bu nedenle köylülerimizle bir araya geldik ve köyümüzün ismini değiştirmeye karar verdik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize başvurduk. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar.

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Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız" diye konuştu.

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Mahalle sakinleri de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde alay konusu olmaktan memnun olmadıklarını ve ismin değişmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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