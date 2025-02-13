112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

İtfaiye Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi ve bünyesinde hizmet veren diğer kamu kurum çalışanlarına yönelik verdiği eğitim kapsamında hem bilgiler verildi, hem de uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye eğitim amirliği tarafından hazırlanan, yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri, yangından korunma tedbirleri ile ilgili olarak teorik yangın eğitimi sunumuyla, yangın güvenliği, risk değerlendirmesi ve müdahale stratejileri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından, tatbikat sürecinde, katılımcılar önce belirlenen alanda müdahale tekniklerini öğrendiler. Ardından, acil toplama alanında bulunan tüm personele yönelik olarak düzenlenen uygulamalı seanslarda; mutfak yangınları ve sıvı yangınlarına müdahale ve söndürme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Hazırlanan yangın tatbikat senaryosunda acil durum planında yer alan, söndürme ve kurtarma çalışmaları, koruma ve ilk yardım ekiplerinin katılımları ile tatbikat gerçekleştirildi.

Bu eğitimler, özellikle yangın anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik olarak büyük önem taşımakta.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yangın eğitimi verildi

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