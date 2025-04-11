112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapana 15 bin lira ceza

Teklif, asılsız ihbarların önüne geçmeyi hedefliyor.

CEZALAR KATLANIYOR

Kanun teklifine göre, 112'yi gereksiz yere arayan veya ısrarla çağrı bırakanlara 1.500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya sevk edilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

MİLYONLARCA ÇAĞRI BOŞA GİDİYOR

2024 yılında 112'ye gelen 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız ihbar olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, yeni düzenlemenin gerekçesi olarak gösterildi.

AK Parti'nin sunduğu 32 maddelik teklif, acil çağrı hatlarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.