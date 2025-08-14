112 çalışanı en acı ihbarı aldı! Boğulan çocuk kendi oğlu çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu. Yaşanan acı olay sonrası ortaya çıkan detay ise yüreklerdeki acıyı daha da katladı.

Dokuzçeltik Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanalda yapılan aramada Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ACİL ÇAĞRIYI KARŞILAYAN 112 PERSONELİNİN OĞLU ÇIKTI

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammed Gültekin'in (16), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı karşılayarak ekipleri yönlendiren personelin oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan aramada bulunan terliklerin ise Muhammed'e ait olduğu belirlendi. Muhammed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

