112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı

Bursa'da 112 Acil Sağlık ekibi acil çağrılara yanıt vermek üzere görevlerini sürdürürken yolda bir tavuğun yaralı olduğunu fark etti. Ambulansı durdurup tavuğa pansuman yapan sağlık ekipleri, pansumanın ardından tavuğu sahibine teslim etti.

O anlar başka bir sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansırken, video sosyal medya da gündem oldu.

AKILLARA TAVUĞUNU PANSUMAN YAPTIRMAK İÇİN HASTANEYE GETİREN ADAM GELDİ

Bundan 6 yıl önce Hatay’da bir vatandaş, yaralı olan tavuğunu Samandağ Devlet Hastanesine götürerek pansuman yaptırmak istedi. Ancak hastanedeki sağlık personelleri “Burası insan hastanesi” diyerek tavuğa pansuman yapmamıştı.