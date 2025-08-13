112'yi asılsız aramaların bedeli ağır oldu: Tam 63 bin lira ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamada,16 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul eden veya ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, olay yerine giden ekiplerce asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişilere 15 bin lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili düzenleme çerçevesinde mayıstan bu yana Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 4 kişiye 60 bin lira, acil hattını gereksiz meşgul eden 2 kişiye ise 3 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yalnızca acil durumlar için aranması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: